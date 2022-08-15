В Кузбассе пропали 15-летние юноша и девушка

В Ленинске-Кузнецком пропали без вести 15-летние подростки. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Юноша и девушка исчезли 13 августа.

Рост девушки - 160 см, она худощавого телосложения, у нее светло-русые волосы, темно-зеленые глаза. Она была одета в голубую ветровку, желтую футболку, голубые шорты, светло-коричневые туфли-балетки. С собой у девочки была барсетка.

Приметы юноши: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. На юноше была черная майка, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки. С собой у него была черная сумочка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших подростков или готов оказать помощь в их поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.