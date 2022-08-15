Соцсети: в Кемерове ребенок нашел возле школы труп

В Кировском районе Кемерова девочка обнаружила труп мужчины. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По их данным, тело неизвестного лежало в кустах около стадиона школы № 74. Его случайно обнаружила девочка 13-14 лет вечером в воскресенье.

Очевидцы сообщили, что на этой территории часто играют дети. При этом там периодически появляются наркоманы.

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

- До каких пор там не будут спиливаться кусты? Мы уже куда только не писали, и везде посылают, - возмутились местные жители.

Подробности произошедшего выясняются.