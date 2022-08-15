Жителя Кузбасса приговорили к восьми годам колонии строгого режима за помощь другу

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Осинников по просьбе знакомого хранил у себя дома целую сумку с наркотиками. За это он должен был получить вознаграждение – полмиллиона рублей, однако в дело вмешалась полиция.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, мужчина забрал свертки с запрещенными веществами из тайника в Новокузнецке и хранил у себя до получения дальнейших инструкций. Оперативники узнали о готовящейся поставке крупной партии и провели спецоперацию по задержанию драгдилера. У мужчины было изъято 39 свертков с запрещенными веществами массой 39 килограммов.

Суд признал наркоторговца виновным и приговорил фигуранта к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.