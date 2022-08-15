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Происшествия15 августа 2022 7:34

В Кемерове разыскивают двух подозреваемых

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемерове полиция разыскивает двух мужчин, которые причастны к преступлению. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Правоохранительные органы ищут ранее неоднократно судимого 32-летнего Владимира Петровича Григорьева и 31-летнего Константина Олеговича Балякина. Мужчины подозреваются в совершении имущественного преступления.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчин, сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-38-18-30, 77-85-10, 38-23-10 или 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется!