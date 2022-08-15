Фото: АПК.

В медучреждения южной агломерации Кузбасса приобретено 380 единиц оборудования. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Для жителей южной агломерации Кузбасса за последние четыре года:

- построены и открыты самый современный за Уралом комплекс инфекционной больницы, новый диагностический корпус филиала онкодиспансера;

- создан филиал кузбасского кардиоцентра;

- построено девять новых ФАПов в отдаленных территориях, еще 15 откроются в этом году;

- завершается строительство больниц в Междуреченске и поселке Каз Таштагольского района;

- идет ремонт городских поликлиник;

- для медучреждений юга региона приобретено 380 единиц современного медоборудования.

Работа по модернизации здравоохранения южной агломерации будет продолжена, чтобы все жители этой части Кузбасса могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь.