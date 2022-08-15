Фото: АПК.
В медучреждения южной агломерации Кузбасса приобретено 380 единиц оборудования. Об этом сообщает администрация правительства региона.
Для жителей южной агломерации Кузбасса за последние четыре года:
- построены и открыты самый современный за Уралом комплекс инфекционной больницы, новый диагностический корпус филиала онкодиспансера;
- создан филиал кузбасского кардиоцентра;
- построено девять новых ФАПов в отдаленных территориях, еще 15 откроются в этом году;
- завершается строительство больниц в Междуреченске и поселке Каз Таштагольского района;
- идет ремонт городских поликлиник;
- для медучреждений юга региона приобретено 380 единиц современного медоборудования.
Работа по модернизации здравоохранения южной агломерации будет продолжена, чтобы все жители этой части Кузбасса могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь.