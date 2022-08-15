Глава Горловки обратился к жителям Кузбасса.

Глава администрации Горловки Иван Приходько обратился к жителям Кузбасса.

- Ни для кого не секрет, что наши два региона связывают десятилетия дружбы, начатой еще в 30-е годы прошлого века. И никогда один регион не бросал другой. Вот и сейчас вы не остались в стороне, - сказал глава администрации Горловки.

Иван Приходько отметил, что с 24 февраля текущего года город Горловка подвергся обстрелам 5511 раз. Горловка находится в полуокружении. Также мэр уточнил, что Украина бьет по объектам инфраструктуры.

- К нам десятками тонн идут фуры гуманитарной помощи от жителей Кузбасса. Мы это помним. Мы это видим. Мы понимаем, каким трудом вам это все дается, но вы не бросаете нас. Я хочу от горловчан, от себя лично выразить глубочайшую благодарность простым жителям Кузбасса, которые чувствуют эту боль как свою, - сообщил Иван Приходько.