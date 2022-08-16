В Кузбассе пропавшие без вести 15-летние юноша и девушка найдены погибшими

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

15-летние подростки, пропавшие без вести в Ленинске-Кузнецком, найдены погибшими. О смерти молодых людей сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Юноша и девушка исчезли вечером 13 августа. Родители подростков сами искали детей, а также обратились за помощью в полицию.

Вчера тела подростков были найдены в одном из дворов рядом с многоэтажкой. Предполагается, что дети упали с большой высоты.

- Найдены, погибли. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сказано в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».

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