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Общество16 августа 2022 4:07

За сутки в Кузбассе выявили 417 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 171 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 417 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 417 новых случаев коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 417 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 376 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 171 402 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 166 097 человек выздоровели, 2 549 скончались, 2456 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.