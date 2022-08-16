В Кузбассе почти три тысячи семей смогут подключиться к газу до конца года

Фото: АПК.

В Кузбассе техническая возможность подключения к газу уже создана для 1490 домов, до конца 2022 года их будет уже 2785 домовладений. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что одним из лидеров по социальной газификации населения стал Кемеровский муниципальный округ. Здесь заявления на подключение подали 1706 человек, около тысячи уже имеют возможность подключения. Газифицировано 230 домовладений, имеют возможность газификации еще 805 домов.

На сегодня на социальную газификацию в Кузбассе поступило более шести тысяч заявлений. Подать заявку можно на портале «Госуслуг», сайтах газораспределительных организаций, а также в выездных пунктах сбора и МФЦ.

Напомним, в Кузбассе предусмотрена адресная помощь на газификацию жилья в рамках программы догазификации.