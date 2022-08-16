В Кузбассе пойдет под суд жительница, избившая до смерти знакомую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 35-летняя жительница Мариинского района, избившая до смерти знакомую. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Так, в ноябре прошлого года женщина встретила в магазине знакомую, пригласила ее в гости. Во время употребления алкоголя жительницы поссорились, хозяйка попросила женщину покинуть ее дом. Однако она отказалась, сказав, что сначала еще выпьет, а потом уйдет.

Хозяйка разозлилась и ударила пожилую гостью несколько раз кулаками по голове, а после вытолкала ее из дома. При этом женщина падала, ударялась лицом об пол. Затем она добралась до дома, где ее самочувствие ухудшилось, сожитель вызвал медработников. Жительницу госпитализировали, где она скончалась от полученных повреждений.

Правоохранители установили личность 35-летней жительницы. Она не сотрудничала со следствием, воспользовалась статьей 51 Конституции РФ, заявила о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.