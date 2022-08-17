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Общество17 августа 2022 3:05

За сутки в Кузбассе выявили 462 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 171 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 462 новых случая коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 462 новых случая коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 462 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 377 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 171 864 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 166 474 человека выздоровели, 2 551 скончался, 2839 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.