Губернатор Кузбасса проверил качество выполненных работ в новом детском саду на Красной горке

Фото: АПК.

В историческом квартале Кемерова, на Красной горке, 17 августа открылся новый детский сад на 74 места. Сергей Цивилев проверил качество выполненных работ в новом детсаду, который построили на месте одного из первых в городе дошкольных учреждений - детсада «Ручеек».

Новое трехэтажное здание соответствует всем современным требованиям, в нем создана доступная среда для детей с особенностями здоровья.

В новом детском саду четыре группы, две из которых ясельные, для малышей раннего возраста, две - для детей от трех до семи лет.

В детском саду будут реализовывать туристско-краеведческое направление (дошкольный образовательный туризм).

Глава региона отмечает, что с открытием детсада «Ручеек» полностью решится проблема очередности для детей от года до трех лет в Рудничном районе Кемерова. Новые дошкольные учреждения строят сейчас в 10 муниципалитетах Кузбасса. С 2019 года в Кузбассе построено 22 детских сада на 3 766 мест. Все это позволяет региону досрочно решить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу по обеспечению местами детей до трех лет.