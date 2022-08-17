В Кемерове осудили мужчину, который из мести забрал телефон у парня и выбросил в реку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове вынесли приговор ранее неоднократно судимому 25-летнему жителю, который из мести забрал телефон у 18-летнего парня и выбросил в реку. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что в ноябре 2021 года в полицию обратился 18-летний кемеровчанин. Он рассказал, что знакомый забрал у него мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Оказалось, что молодой человек был в гостях, вместе с хозяином квартиры употреблял алкоголь. В ходе застолья кемеровчанину стало плохо, и он испортил диван.

Когда владелец жилища увидел это, стал требовать возмещение ущерба в размере 20 тысяч рублей или отдать мобильный телефон. Гость отказался, а затем 25-летний мужчина забрал у него смартфон. После житель узнал, что парень собирается обратиться в полицию. Тогда он выбросил чужой мобильный телефон в реку.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.