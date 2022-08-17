Кузбассовец попал в колонию за убийство отца

В Кузбассе попал в колонию житель за убийство отца.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кузбассе вынесен приговор 31-летнему жителю Калтана, который признан виновным в убийстве отца. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.
В ведомстве рассказали, что в августе прошлого года пьяный житель был у себя дома и поругался с 62-летним отцом. Во время ссоры пожилой мужчина ударил сына по лицу. Тот разозлился и нанес отцу несколько ножевых ранений в жизненно важные органы.
Утром мужчина обнаружил, что отец не подает признаков жизни, вызвал медработников. Они констатировали смерть пожилого кузбассовца и вызвали правоохранителей.
Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.