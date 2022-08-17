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Происшествия17 августа 2022 9:26

Кузбассовец попал в колонию за убийство отца

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе попал в колонию житель за убийство отца.

В Кузбассе попал в колонию житель за убийство отца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор 31-летнему жителю Калтана, который признан виновным в убийстве отца. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в августе прошлого года пьяный житель был у себя дома и поругался с 62-летним отцом. Во время ссоры пожилой мужчина ударил сына по лицу. Тот разозлился и нанес отцу несколько ножевых ранений в жизненно важные органы.

Утром мужчина обнаружил, что отец не подает признаков жизни, вызвал медработников. Они констатировали смерть пожилого кузбассовца и вызвали правоохранителей.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.