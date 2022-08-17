Кемеровский ТРЦ «Лапландия» возобновит работу на два дня раньше обещанного срока

Свои двери для посетителей ТЦ распахнет уже 18 августа. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кемерове возобновляет работу ТРЦ "Лапландия". Причем на два дня раньше обещанного срока: первые торговые точки здесь откроются уже в четверг, 18 августа.

Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сегодня на встрече с кемеровскими предпринимателями.

По словам главы региона, уже в первый день работы заполняемость торговых площадей должна составить не менее 50 процентов. К Дню шахтера эта планка должна быть увеличена не менее чем до 70 процентов, а к октябрю должна быть заполнена вся торговая площадь ТРЦ. С такой задачей, как отметил Сергей Цивилев, новый собственник "Лапландии" полностью согласен и активно пытается привлечь арендаторов.

Представитель МЧС по Кузбассу подтвердил на этой же встрече, что все недостатки в здании полностью устранены