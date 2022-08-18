В Кемерове грузовик врезался в опору ЛЭП и оставил без электричества более тысячи домов

Фото: телеграм-канал Блок ЖКХ

В Кемерове 1183 дома остались без электричества из-за наезда грузовика на опору ЛЭП. Инцидент произошел вечером 17 августа на улице 2-й Камышинской, 64.

Фото: телеграм-канал Блок ЖКХ

Водитель КамАЗа на справился с управлением и снес опору высоковольтной ЛЭП, от которой запитано 13 трансформаторных подстанций. В СКЭК рассказали, что с 20.05 1183 дома частного сектора Заводского района (в районе улицы Школьной и проспекта Кузнецкого) остались без электроэнергии. Отключения длились недолго: уже в 21.29 специалисты Кемеровской горэлектросети восстановили электроснабжение у большей части потребителей.

Однако на данном участке линии электропередачи используется совместная подвеска высоковольтного и низковольтного кабелей. Поэтому, чтобы электричество появилось еще в 22 домах, потребовалось восстановление опоры и крепления СИП. Специалисты работали всю ночь, и сейчас электроснабжение есть во всех домах.

Фото: телеграм-канал Блок ЖКХ

В центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса рассказали, что водителю КамАЗа, который наехал на опору ЛЭП, была оказана медпомощь.