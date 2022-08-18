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Общество18 августа 2022 4:32

Глава Кемерова рассказал, как изменится школа № 5 после капитального ремонта

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кемерове по областной программе «Моя новая школа» будет отремонтировано здание школы № 5 на проспекте Октябрьском, 39. После ремонта туда переедет Городской классический лицей.

Как сообщил мэр города Илья Середюк в своем телеграм-канале, в здании будут полностью обновлены учебные классы, библиотека, актовый и два спортивных зала. На школьной территории обустроят парковую зону с амфитеатром и площадками для занятий на открытом воздухе, а также площади для проведения торжественных мероприятий. Также появятся футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для воркаута, баскетбола и волейбола.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

- В этом году выполним фасадные работы, заменим кровлю и окна, приступим к планировке территории, - сообщил Илья Середюк, отметив, что остальные работы будут продолжены в следующем году.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка