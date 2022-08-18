Соцсети: в Кузбассе девочка попала под колеса грузового автомобиля

Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина РОМАНОВА
В пгт Яшкино грузовик сбил 10-летнюю девочку, выбежавшую из-за автобуса. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
По их словам, трагический инцидент произошел около магазина «Светофор» два дня назад.
- Сбили девочку 10 лет. Она выбежала из-за автобуса, водитель большегруза ее вовремя не заметил, - написал местный житель, подчеркнув, что ребенок от полученных травм скончался на месте.
В соцсетях также было опубликовано видео с места аварии, на котором видно, как кто-то из местных жителей укрывает лежащую на дороге девочку одеялом. В этот момент подъезжает скорая помощь.
Подробности происшествия уточняются.