Соцсети: в Кузбассе девочка попала под колеса грузового автомобиля

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В пгт Яшкино грузовик сбил 10-летнюю девочку, выбежавшую из-за автобуса. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

По их словам, трагический инцидент произошел около магазина «Светофор» два дня назад.

- Сбили девочку 10 лет. Она выбежала из-за автобуса, водитель большегруза ее вовремя не заметил, - написал местный житель, подчеркнув, что ребенок от полученных травм скончался на месте.

В соцсетях также было опубликовано видео с места аварии, на котором видно, как кто-то из местных жителей укрывает лежащую на дороге девочку одеялом. В этот момент подъезжает скорая помощь.

Подробности происшествия уточняются.