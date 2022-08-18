В Кузбассе мать выплатит четырехлетнему сыну 50 тысяч рублей компенсации морального вреда

В Кузбассе мать выплатит 4-летнему сыну 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Киселевска суд взыскал с матери в пользу 4-летнего сына компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

В ведомстве отметили, что мать 4-летнего ребенка систематически не исполняла свои родительские обязанности, допускала жестокое обращение со своим сыном. Также после рождения ребенка она не зарегистрировала его в ЗАГСе и не оформила ему полис ОМС и СНИЛС, лишив ребенка, нуждающегося в лечении, квалифицированной медпомощи. Кроме того, она подвергла малыша риску заражения неизлечимым заболеванием.

Суд удовлетворил требования прокурора, в пользу мальчика в качестве компенсации морального вреда взысканы 50 тысяч рублей. В законную силу решение суда не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.