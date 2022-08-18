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Общество18 августа 2022 15:00

Жители Рудничного района Кемерова на сутки останутся без холодной воды

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Холодной воды не будет целые сутки!

Холодной воды не будет целые сутки!

Фото: Екатерина САРДАКОВА

Жители сразу двух частей Рудничного района Кемерова останутся без холодной воды на сутки, Отключение воды на Радуге и в Лесной поляне начнется в 9.00 пятницы, 19 августа, и продлится до 9.00 субботы, 20 августа.

Причиной отключения станут ремонтные работы: коммунальщики будут менять запорную арматуру на водопроводных сетях правобережной части областного центра.

Власти города разработали график подвоза воды к отключаемым районам: машины со специальными цистернами будут приезжать раз в сутки по заранее определенным адресам.