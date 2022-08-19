За сутки в Кузбассе выявили 494 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 494 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 342 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 172 837 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 166 866 человек выздоровели, 2 557 скончались, 3 414 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.