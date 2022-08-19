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Происшествия19 августа 2022 3:57

В Кузбассе 60-летний житель попал в колонию за убийство знакомого

Мужчина выбросил окровавленный нож на соседний участок
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе попал в колонию 60-летний житель за убийство знакомого.

В Кузбассе попал в колонию 60-летний житель за убийство знакомого.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор 60-летнему жителю Осинников, обвиняемому в убийстве знакомого. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Так, в октябре прошлого года у себя в доме мужчина распивал алкоголь в компании 61-летнего знакомого. В ходе застолья гость повел себя агрессивно, приятели поссорились. Хозяин жилища разозлился и ударил знакомого ножом в грудь. Мужчина скончался на месте от полученного удара.

Хозяин сообщил в службу «112», что в его доме умер мужчина. Житель не рассказывал о своей причастности к смерти. Нож кузбассовец выбросил на соседний участок. Однако было установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер.

Житель утверждал, что оборонялся от нападений знакомого, но правоохранители опровергли версию хозяина дома. Суд приговорил кузбассовца к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.