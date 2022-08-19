Кузбассовец отсудил у угольного предприятия 110 тысяч рублей за профзаболевание. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке судебные приставы взыскали c угольного предприятия компенсацию морального вреда в размере 110 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника, который получил профессиональное заболевание в результате многолетнего стажа работы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что мужчина работал на угольном предприятии. Причиной развития у бывшего работника профессионального заболевания послужило длительное воздействие вредных производственных факторов. Из-за них кузбассовец постоянно испытывал физические и нравственные страдания.

Бывший сотрудник обратился в суд с иском к угольному предприятию о возмещении морального вреда. Суд удовлетворил требования горожанина. После чего компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме.