Фото: АПК.

На юге Кузбасса реализуются федеральные и региональные проекты в сфере культуры. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Выездную пресс-конференцию в Новокузнецке провела министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина. Встреча прошла в здании отреставрированного кинотеатра «Коммунар», куда переехал театр кукол «Сказ». Одной из основных тем стало развитие культуры на юге Кузбасса.

Анна Юдина отметила, что в регионе благодаря нацпроекту «Культура» отреставрировали три объекта культурного наследия регионального значения: кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке, Прокопьевский театр имени Ленинского комсомола и детскую школу искусств № 10 имени А. Хачатуряна в Прокопьевске.

- Теперь это современные учреждения культуры, оснащенные мультимедийным и цифровым оборудованием, что открывает новые возможности для реализации интерактивных творческих проектов, - подчеркнула министр культуры и национальной политики Кузбасса.

Кроме того, обновление коснулось малых городов и сельских территорий. Так, в 2021 году капитально отремонтирован ДК в поселке Рассвет Новокузнецкого округа. Открыто семь модельных библиотек: в Прокопьевске, Калтане, Гурьевске, поселке Шерегеш, Междуреченске, в Прокопьевском муниципальном округе.

Продолжается поставка музыкальных инструментов. В текущем году восемь детских школ искусств на юге Кузбасса получат 63 музыкальных инструмента, 93 единицы оборудования и учебных материалов.

Также в Прокопьевске и Таштагольском районе действуют цифровые кинозалы. В Киселевске открыт виртуальный концертный зал, еще один откроется 1 сентября в Новокузнецке. Создано три мультимедиагида: в выставочным зале Междуреченска, на базе музея-заповедника «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке и в краеведческом музее там же.