Недорогой шпиц обошелся кемеровчанке в 37 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Жительница кемеровского микрорайона «Южный» очень хотела себе собаку породы шпиц. И наконец увидела на сайте объявлений именно такого щенка, какого ей хотелось. Он стоил недорого. Продавец, с которым она связалась, прислал ей фото маленького шпица в разных ракурсах и рассказал все особенности ухода за животным, попросив за доставку собаки 50 процентов от суммы.

30-летняя кемеровчанка так и сделала: перечислила оговоренную сумму на специальный счет и стала ждать своего шпица. Но неожиданно ей позвонил «заводчик» и пожаловался, что в системе произошел сбой и до него деньги не дошли. Поэтому, чтобы вернуть первую внесенную сумму, будущей владелице шпица надо внести столько же.

- Женщина второй раз перевела деньги, после чего решила поинтересоваться у мужчины, когда вернутся денежные средства, однако телефон продавца оказался недоступен. Кемеровчанка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество со значительным ущербом». Аферистам, если их найдут, грозит до пяти лет лишения свободы.

Добавим, что первый раз мошенники поймали кузбассовцев на «шпица» в 2016 году, и с тех пор в регионе ежегодно фиксируется несколько подобных случаев.