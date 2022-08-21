В Кузбассе состоится автопробег в честь флага России

В автопробеге примут участие не только автомобилисты, но и байкеры. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В понедельник, 22 августа, в Кузбассе состоится автопробег Кемерово - Новокузнецк, посвященный Дню государственного флага. Колонна участников на байках, ретро-автомобилях и обычных машинах в сопровождении ГИБДД стартует в 12.00 в столице Кузбасса от Московской площади, проедет по проспектам Советскому, Кузнецкому и Шахтеров и через улицу Терешковой вернется на Московскую площадь, а оттуда тронется в Новокузнецк. В южной столице Кузбасса заключительной точкой маршрута станет площадь общественных мероприятий, где также запланированы праздничные мероприятия в честь российского флага.

Принять участие в автопробеге может любой желающий.