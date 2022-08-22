В Кузбассе 14-летний школьник на мотоцикле сбил подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинске-Кузнецком 20 августа в 20.15 подросток попал под колеса мотоцикла на переулке Водопьянова в районе дома № 12. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

Предварительно, 14-летний водитель питбайка сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспортного средства. Сейчас подросток находится на стационарном лечении.

Также правоохранители выявили сопутствующие нарушения ПДД несовершеннолетним водителем. Выяснилось, что у юного кузбассовца не было прав на управление питбайком и мотошлема.