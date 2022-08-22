В Кемерове возбудили уголовное дело после захвата заложников в СИЗО №1. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО № 1. Об этом сообщает СУ СК по Кузбассу.

Так, 21 августа около 20.40 восемь следственно-арестованных в ФКУ «СИЗО № 1» взяли в заложники трех сотрудников учреждения. Заключенные выдвинули требования о предоставлении им мобильных телефонов, наркотиков и сигарет. Они изначально добровольно освободили одного сотрудника, затем оставшиеся в заложниках были освобождены в ходе проведения специального мероприятия. Отмечено, что никто не пострадал.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.