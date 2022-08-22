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Происшествия22 августа 2022 10:23

В кузбасском городе 4-летний мальчик самостоятельно ушел из дома

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В кузбасском городе 4-летний мальчик самостоятельно ушел из дома.

В кузбасском городе 4-летний мальчик самостоятельно ушел из дома.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске полицейские нашли и вернули родителям без вести пропавшего 4-летнего ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что 44-летняя жительница обратилась в полицию. Она рассказала об исчезновении ее 4-летнего сына. Женщина пояснила, что, пока она была в ванной комнате, ребенок вышел на улицу и пропал.

Правоохранители стали разыскивать мальчика. В течение часа ребенка обнаружили на одной из улиц города. Малыш рассказал инспекторам ПДН, что, выйдя из дома, встретился с девочкой, которая позвала его играть на детскую площадку, расположенную на другой улице.

Полицейские вернули мальчика матери, а с ней провели профилактическую беседу.