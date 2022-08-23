Собаке-пенсионерке с кемеровской таможни ищут новый дом

Фото: пресс-служба Кемеровской таможни.

Английский кокер-спаниель по кличке Кармелита несколько лет проработала в кинологической службе и теперь уходит на пенсию.

Собака, как уточнили в таможне, занималась поисками наркотических и сильнодействующих веществ, а также табачных изделий. Кармелита имеет хорошее здоровье и будет радовать нового хозяина преданностью и послушанием.

Срок службы четвероногих в ведомстве составляет от трех до пяти лет.

- Таких собак чаще всего забирают к себе домой кинологи, которые с ними работали, но порой и совершенно новые люди, которые готовы учиться жить с полностью сложившимся псом со своими привычками и правилами, - отметил Александр Губарев, начальник кинологического отдела Кемеровской таможни.

Забрать Кармелиту на безвозмездной основе можно после собеседования, предварительно договорившись о встрече с кинологами по телефону: 8(3842) 36-37- 21.

На сегодняшний день на Кемеровской таможне продолжают служить пять собак.