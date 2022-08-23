В медучреждения северной агломерации Кузбасса приобретено 1298 единиц оборудования

Фото: АПК.

В медицинские учреждения севера Кузбасса за четыре года приобретено 1298 единиц оборудования. В этой части региона открыто 59 фельдшерско-акушерских пунктов, еще 47 начнут работу до конца этого года. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В Кемерове началось строительство инфекционной больницы на 320 коек (в том числе 18 реанимационных).

До конца года будет открыта поликлиника для детей и взрослых в Березовском. Медицинскую помощь в комфортных условиях буду получать 47 тысяч человек, из них 10 тысяч - дети.

В 13 муниципалитетах Кузбасса открылись медицинские центры «высокого риска» для оказания кардиологической помощи, из них шесть в северной агломерации.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение»:

- приобретено 14 велоэргометров, пять аппаратов УЗИ, 135 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ;

- построено и открыто 59 современных фельдшерско-акушерских пунктов.

В северной агломерации действуют 11 вертолетных площадок для санитарной авиации.