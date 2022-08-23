В Кемерове задержали мужчину, похитившего у пенсионерки ведро с деньгами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя, похитившего у 67-летней пенсионерки ведро, в котором находились деньги и мобильный телефон. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу. Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась пожилая жительница. Оказалось, что к ней пришел сосед, который должен был помочь отремонтировать забор. Мужчина обратил внимание на то, что пенсионерка собиралась на время покинуть жилище. Она сложила деньги и телефон в ведро и поставила у крыльца, чтобы не забыть взять с собой. Закрыв дверь дома, пенсионерка увидела, что сосед пытается скрыться с ее имуществом. Она догнала его, забрала ведро, но мужчина смог завладеть деньгами и мобильным телефоном, после чего он убежал.

Правоохранители задержали жителя. Деньги он потратил на алкоголь и закуски, а телефон выбросил. Возбужденно уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.