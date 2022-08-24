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Общество24 августа 2022 5:52

Судебные приставы помогли жительнице Кузбасса вселиться в собственную квартиру

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Судебные приставы помогли жительнице Кузбасса вселиться в собственную квартиру.

Судебные приставы помогли жительнице Кузбасса вселиться в собственную квартиру.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке под контролем судебных приставов женщина и ее дочь смогли вселиться в собственную квартиру, в которую их не пускала супруга сына. Об этом сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что до этого женщина с дочерью проживала в другой квартире. Когда их жилье признали аварийным, новокузнечанка попыталась вселиться в квартиру, где проживал ее сын с супругой. Однако невестка их не пускала. Хотя женщина была зарегистрирована в данном жилье.

Судебные приставы провели разъяснительную беседу с невесткой, после чего она не стала препятствовать вселению женщины и ее дочери в квартиру.