Судебные приставы помогли жительнице Кузбасса вселиться в собственную квартиру. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке под контролем судебных приставов женщина и ее дочь смогли вселиться в собственную квартиру, в которую их не пускала супруга сына. Об этом сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что до этого женщина с дочерью проживала в другой квартире. Когда их жилье признали аварийным, новокузнечанка попыталась вселиться в квартиру, где проживал ее сын с супругой. Однако невестка их не пускала. Хотя женщина была зарегистрирована в данном жилье.

Судебные приставы провели разъяснительную беседу с невесткой, после чего она не стала препятствовать вселению женщины и ее дочери в квартиру.