Сергей Цивилев: жители Кузбасса должны иметь возможность круглогодично отдыхать, не выезжая за пределы региона

Фото: АПК.

Северная агломерация Кузбасса обладает большим потенциалом туристической привлекательности. Север региона может заинтересовать любителей путешествовать по родной стране самыми разнообразными программами:

- зимним отдыхом на Горной Саланге и рыбалкой на озере Большой Берчикуль в Тисульском округе;

- раскопками динозавров в Чебулинском округе;

- купеческими праздниками и прогулками по улицам «сибирского барокко» в Мариинске.

- Туризм в Кузбассе становится все популярнее. Мы создаем все условия для комфортного и разностороннего отдыха. Главная цель - чтобы жители региона имели возможность круглогодично отдыхать, не выезжая за пределы региона. Мы активно развиваем в регионе все направления туризма - от гастрономических путешествий до экскурсий на промышленные предприятия Кузбасса. Нам есть что показать гостям из других регионов России. Богатая природа, история и культура многонационального кузбасского народа - наше достояние и гордость. Туристические направления северной агломерации только начинают развиваться, но в них есть большой потенциал. Такие фестивали, как «День сибирского купечества» и «Динотерра», уже стали известными в стране и в мире, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

«Музейный Мариинск» представлен комплексом музеев: «Музей истории г. Мариинска», один из старейших в Сибири; музей «Береста Сибири», единственный музей в Кузбассе такого профиля; а также литературно-мемориальный дом-музей писателя В. А. Чивилихина.

Одно из самых популярных событий в календаре событийного туризма Кузбасса - мариинский «День сибирского купечества», который привлекает «покупателей» и «ремесленников» со всех ближайших регионов.

Популярностью у любителей активного зимнего отдыха пользуется горнолыжный комплекс «Горная Саланга» в Тисульском округе. Здесь есть все, что нужно и для спорта, и для отдыха.

На территории Тисульского округа находится озеро Большой Берчикуль. Это самый большой природный водоем Кузбасса.

Поселок Макаракский - идеальное место для активного отдыха на воде. Здесь можно проводить сплавы для начинающих рафтеров или завершать сплавы, стартовавшие в горных районах реки из поселков Московка, Белогорск.

Чебулинский округ Кузбасса весь мир теперь знает как родину редкого вида динозавров - пситтакозавра сибирского. Животные обитали на этой территории в раннем меловом периоде 130-100 миллионов лет назад.