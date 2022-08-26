В кузбасском городе открыли зону отдыха со спортивной площадкой. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

В Полысаеве, ставшем столицей областного празднования Дня шахтера, в нынешнем году сделали акцент не на возведении разных объектов, а на благоустройстве территорий.

На улице Крупской, 131, как рассказывают старожилы, много лет стоял недостроенный дом. Плюс вид портил заросший бурьяном пустырь. И по инициативе жителей здесь решено было обустроить к Дню шахтера зону отдыха с универсальной площадкой для игры в футбол и баскетбол. Предложение победило в голосовании в рамках программы инициативного бюджетирования.

Как уточнил глава города Валерий Зыков, на обустройство было потрачено около семи миллионов рублей. На спортивной площадке первыми начали заниматься юные футболисты, которых поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Кроме того, возможность заняться спортом и отдохнуть здесь в комфортных условиях получили жители 14 близ расположенных многоквартирных домов.

В Полысаеве - это четвертое общественное пространство, благоустроенное по программе инициативного бюджетирования.