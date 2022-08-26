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Общество26 августа 2022 3:40

В Кемерове включили новые светофоры

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Администрация города Кемерово.

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове 26 августа специалисты включили новые светофоры в рамках реализации областной программы «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения». Об этом сообщает горадминистрация.

Так, новые светофоры начали регулировать движение по следующим адресам: пр. Ленина, 147, пр. Московский, 14, пр. Михайлова, 5.

Также в Кемерове вблизи 22 образовательных учреждений будут смонтированы новые светофоры, возле восьми школ - установлены новые дорожные знаки. На сегодняшний день более половины светофорных объектов готовы в полной мере, идет подключение.