Житель Кузбасса попал под суд за убийство знакомого. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе перед судом предстанет 43-летний житель города Белово, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом сообщает СУ СК по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в мае 2022 года мужчина со знакомым распивали алкоголь в помещении недействующей производственной базы. Позже беловчанин уснул, но это не понравилось знакомому. Тот разбудил его, а затем мужчины поссорились. Житель разозлился и нанес несколько ножевых ранений знакомому. Он скончался на месте от полученных повреждений.

Беловчанин сообщил о случившемся в полицию. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину частично, настаивал, что оборонялся от нападений знакомого. Однако судебно-медицинский эксперт опроверг его версию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.