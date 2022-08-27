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Общество27 августа 2022 3:52

Главгосэкспертиза дала добро на строительство северо-западного обхода Кемерова

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Северо-западный обход Кемерова получил финансирование из федерального бюджета. И Главгосэкспертиза России закончила рассмотрение нужной документации и дала добро на строительство.

Как отметил губернатор, эта дорога разгрузит транспортный поток в городе, особенно от большегрузов, и при этом станет меньше вредных выбросов в воздух.

Четырехполосная скоростная трасса будет пролегать в Кемеровском и Топкинском МО. Протяженность ее - 47,5 км, а разрешенная скорость - до 120 км/ч. В плане есть развязки, мосты и экодук длиной 83,7 м, где планируют установить устройство контрольно-следовой полосы для фиксации и классификации животных на «звериной тропе».