Главгосэкспертиза дала добро на строительство северо-западного обхода Кемерова

Фото: АПК.

Северо-западный обход Кемерова получил финансирование из федерального бюджета. И Главгосэкспертиза России закончила рассмотрение нужной документации и дала добро на строительство.

Как отметил губернатор, эта дорога разгрузит транспортный поток в городе, особенно от большегрузов, и при этом станет меньше вредных выбросов в воздух.

Четырехполосная скоростная трасса будет пролегать в Кемеровском и Топкинском МО. Протяженность ее - 47,5 км, а разрешенная скорость - до 120 км/ч. В плане есть развязки, мосты и экодук длиной 83,7 м, где планируют установить устройство контрольно-следовой полосы для фиксации и классификации животных на «звериной тропе».