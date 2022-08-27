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Здоровье27 августа 2022 4:27

За сутки в Кузбассе выявили 788 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 177 тысяч человек
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе продолжает расти заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки врачи подтвердили инфекцию у 788 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 44 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 177 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 169 359 человек выздоровели, 2 572 скончались, 5 935 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.