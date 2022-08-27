За сутки в Кузбассе выявили 788 новых случаев коронавируса

Фото: архив "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе продолжает расти заболеваемость коронавирусом: за минувшие сутки врачи подтвердили инфекцию у 788 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 44 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 177 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 169 359 человек выздоровели, 2 572 скончались, 5 935 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.