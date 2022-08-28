В Кузбассе школьник на мотоцикле попался полицейским

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком полицейские привлекли к ответственности мать 13-летнего подростка, управлявшего мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, экипаж ГИБДД заметил и остановил на улице Суворова юного кузбассовца, который управлял мотоциклом. Правоохранители отстранили 13-летнего подростка от управления мототехникой и вызвали инспекторов ПДН, а также мать школьника.

Оказалось, что мотоцикл подростку приобрела мать. Сотрудники полиции составили в отношении нее протокол. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. С семьей проведены профилактические беседы.

Правоохранители рекомендуют жителям региона отказаться от покупки мототехники несовершеннолетним, до момента получения ими водительского удостоверения.