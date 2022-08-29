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Общество29 августа 2022 2:44

В Кузбассе компания через суд добилась отмены штрафов на сумму более четырех миллионов рублей

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе дорожно-строительная компания через суд добилась отмены штрафов на сумму 4 миллиона 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

В июне средствами автоматической фиксации на дороге «Томск-Мариинск» было зафиксировано, что три грузовых автомобиля, принадлежащие дорожно-строительной компании, использовались с превышением допустимой массы. При этом специального разрешения на движение с таким перевесом оформлено не было. За данные нарушения в отношении компании были назначены штрафы на общую сумму 4 миллиона 600 тысяч рублей.

Однако организация отказалась выплатить средства, поскольку грузовые автомобили в тот момент находились в аренде. Компания смогла доказать это в суде и добилась отмены постановлений о наложении штрафов.