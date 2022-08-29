За сутки в Кузбассе выявили 1011 новых случаев коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 1011 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 912 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 179 745 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 171 158 выздоровели, 2 574 скончались, 6 063 гражданина находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.