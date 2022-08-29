В Кемерове часть торгового центра продают за 32 миллиона рублей

Фото: Avito.

В Ленинском районе Кемерова собственник продает часть торговых площадей, расположенных в ТЦ «Маяк», который находится на проспекте Химиков.

В объявлении на популярной интернет-платформе указано, что общая площадь здания составляет 7 765 кв. м., продаваемая часть площади составляет 613 кв. м., из них площадь склада 67 кв. м.

Автор объявления отметил, что объект в отличном техническом состоянии. Капитальный ремонт выполнен в текущем году. Установлены все противопожарные сигнализации, объект имеет центральную канализацию и отопление. В помещении выполнен дизайнерский ремонт из качественных материалов.

Уточним, что покупателю придется раскошелиться на 32 миллиона рублей.