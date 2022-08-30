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Происшествия30 августа 2022 4:19

В Кузбассе 14 человек тушили пожар в частном доме

Общая площадь пожара составила более 120 квадратных метров
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГУ МЧС по Кузбассу.

Фото: ГУ МЧС по Кузбассу.

В городе Топки 29 августа в 21.05 случился пожар в частном нежилом доме на улице Кирова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что горела крыша на всей площади на момент прибытия первого подразделения. В результате пожара обгорели обрешетка крыши и стены внутри, обрушилось потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 122 кв. м. Предварительная причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем.

Возгорание ликвидировали в 21.30. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 14 человек и четыре единицы техники.