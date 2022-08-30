Фото: АПК.

В Кузбассе прошла торжественная линейка первокурсников губернаторских образовательных учреждений. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Ваша задача - учиться, развивать свои таланты, реализовывать мечты. Для этого в наших губернаторских учреждениях есть все условия. Помните, что вы - будущее Кузбасса, его гордость. Любите свою Родину, уважайте историю и равняйтесь на славные подвиги предков. Будьте достойны высокого звания кадетов, - поздравил первокурсников губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В этом году 434 юных кузбассовца поступили:

- в губернаторскую школу-интернат МЧС;

- кадетскую школу-интернат полиции;

- женскую гимназию-интернат;

- многопрофильный лицей-интернат;

- специальную общеобразовательную школу.