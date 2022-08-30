В Кемерове пропал 32-летний мужчина

Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кемерове ищут 32-летнего Игоря Кривенока. Мужчина 29 августа 2022 года ушел из дома в неизвестном направлении. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 160 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы темно-русые, карие глаза. Он был одет в синюю куртку, темно-зеленые штаны и черные кроссовки.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.