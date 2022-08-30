Кемеровчан возмутил новый дорожный знак. Фото: СОЦСЕТИ

В кемеровском жилом районе Кедровка, на улице Советская, установили дорожный знак «Пешеходный переход». Указатель разместили перед светофором, поэтому сигналы последнего теперь незаметны автомобилистам и пешеходам.

Один из жителей города поделился фотографией неудачно установленного знака в социальных сетях. Под фотографией некоторые горожане выразили недовольство работой монтажников. Также жители добавили, что сейчас микрорайону уделяется мало внимания.

- Раньше Кедровка была очень красивой. Все фонтаны были чистые, идеально работали. Газоны и деревья все подстрижены были. А сейчас ужас. Все запущено и как попало, - отметила жительница Кедровки в соцсетях.

Стоит отметить, что пресс-служба администрации города Кемерово быстро отреагировала на возмущенный отклик кемеровчан. В 10 утра пресс-служба ответила, что они передали информацию специалистам управления дорожного хозяйства и благоустройства для сверки планов ремонтных работ по улице Советская, а ответ предоставят до 01.09.2022. Однако уже через пару часов они дали окончательный ответ

- Монтажные/демонтажные работы на указанном объекте еще не завершены. Данная стойка со знаками будет демонтирована в срок до 02.09.2022, после этого будут установлены новые знаки на светофорную стойку. Информацию о выполнении работ предоставим дополнительно, - сообщила администрация города Кемерово.