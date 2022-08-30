Губернатор Кузбасса рассказал о развитии нефтегазовой отрасли

Фото: АПК.

Для работников нефтяной и газовой промышленности Кузбасса прошел торжественный прием в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса отметил, что нефтегазовая отрасль - одна из самых молодых в регионе, но она активно и успешно развивается.

- По значимости она стоит в одном ряду с угледобычей, металлургией и химической промышленностью, - уточнил глава региона.

Сергей Цивилев поблагодарил работников нефтяной и газовой промышленности за значительный вклад в развитие экономики Кузбасса.

Областные награды получили 56 работников нефтяной и газовой отрасли. Медали «За служение Кузбассу» получили восемь человек, четверо - медали «За веру и добро», 22 человека отмечены почетной грамотой губернатора Кузбасса, еще семь получили Благодарность губернатора Кузбасса. 13 специалистам вручили юбилейную медаль «300-летие образования Кузбасса», один получил медаль «За достойное воспитание детей». Медали «За служение Кузбассу» вручены Николаю Асадчему и Сергею Вереину.

Кузбасс - крупнейший потребитель природного газа в Сибирском федеральном округе - более 3,4 миллиарда кубометров в год. В 2021 году построено более 27 км газопроводов, газифицировано порядка 500 домовладений, переведено на природный газ 15 котельных в рамках региональной программы газификации. В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию более 90 км газораспределительных сетей. В Новокузнецке планируется ввод порядка 30 км новых сетей газораспределения в текущем году в рамках нацпроекта «Экология».