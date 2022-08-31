В Кузбассе пропал мужчина в камуфляжной куртке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Елыкаево ищут 49-летнего Юрия Николаевича Фоминых. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» разместили в соцсетях ориентировку на пропавшего без вести.

30 августа мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

Пропавший среднего роста (170 см), нормального телосложения, у него темно-русые с проседью волосы, карие глаза. Был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку, серые штаны, тапки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины или готов оказать помощь в его поисках просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.