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Общество31 августа 2022 2:17

В Кемерове отремонтируют детский оздоровительный лагерь «Солнечный»

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кемерове приведут в порядок здание Центра активного отдыха «Солнечный». Специалисты приступили к работам сразу после закрытия последней смены. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Будет реконструирован один из двух спальных корпусов. Там заменят все системы жизнеобеспечения, канализацию, оконные и дверные блоки. Также будет отремонтирован актовый зал, расположенный на первом этаже корпуса. Кроме того, преобразятся фасад здания и прилегающая территория.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Работы ведутся в рамках областной программы по восстановлению детских оздоровительных лагерей. Средства выделены из бюджетов региона и города.